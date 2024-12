Iván Marcone, tras la denuncia por pegarle a un hincha de Independiente: "Quiero pedirle disculpas..."

" Me tocó pasar unos días muy malos, la verdad que sufrí. Por dentro estoy un poco destrozado. Pedirle disculpas al hincha que quizá se sintió enojo conmigo, que sintió algo que no es lo que uno quiere transmitir", detalló el mediocampista, en diálogo con TyC Sports.

Más allá de lo sucedido, el volante central de 34 años no fue sancionado por la dirigencia debido a que le pidió disculpas a la víctima, quien lo había agredido verbalmente más de una vez. Ante esta situación, ambas partes llegaron a un acuerdo y le retiró la denuncia.

Tras la victoria 2-0 frente a Instituto en Avellaneda, el futbolista surgido en Arsenal recibió un fuerte respaldo del arquero Rodrigo Rey y del experimentado volante Federico Mancuello: "Quizá no he declarado en estos días y no me gusta mucho hablar. Con Rodri y Mancu estamos unidos y juntos en todo momento. Sabemos todo lo que nos pasa y sufrimos. Siempre el otro está para darle fuerza".

La denuncia que le realizaron a Iván Marcone