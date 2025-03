Fernando Burlando: "Hubo un plan para matar a Diego"

"Cuando tenés una persona como Diego no te podés permitir llevarlo a ningún otro lugar que no sea una institución clínica. El engaño que sufrió la familia para esto que se decía que iba a ser algo a la modalidad de una internación domiciliaria no fue tal", expresó el abogado en comunicación con C5N en referencia a la quinta de Tigre donde murió Maradona que no contaba con los elementos necesarios para su cuidado.