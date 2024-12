El representante de Gustavo Quinteros explicó el verdadero motivo de la salida del técnico en Vélez

El entrenador fue campeón de la última Liga Profesional, pero no estuvo presente en el duelo que el Fortín perdió ante Estudiantes por el Trofeo de Campeones.

El representante de Quinteros aseguró que "no se alejó de Vélez por el plantel; se fue por una cuestión deportiva"

Mediante un video, Gustavo Quinteros anunció su salida de Vélez debido a que no alcanzó un acuerdo deportivo con la dirigencia del club, que encabeza el presidente Fabián Berlanga. Ahora, en medio de la polémica, el representante del técnico explicó los verdaderos motivos de su salida .

Gustavo Quinteros no seguirá al frente de Vélez: el anuncio del club

“Lo económico estaba cerrado, pero Gustavo analiza y hace un balance cada año y, a partir de ahí, toma una decisión a futuro”, comenzó detallando Luciano Duthu sobre su representado en diálogo con DSports Radio. En ese sentido señaló que, en lo deportivo, el técnico campeón solicitó refuerzos para el plantel, ya que es corto, pero más allá de contar con buenos jugadores, “esto quedó en evidencia al final del torneo”.

“Vélez no está en una situación económica que le permita asegurarle a Gustavo que podrá traer nuevos refuerzos para afrontar las competencias futuras. El club, en las condiciones que está, no le pudo asegurar nada y Gustavo siempre aspira a más”, agregó.

Por otro lado, en medio del acuerdo que tendría para continuar en Brasil, Duthu dejó en claro que “había dos opciones, no solo Gremio”, pero si desde el Fortín le aseguraba que podía traer refuerzos, “era muy factible que Gustavo se quedara”.

“Él aspiraba a quedarse acá, pero no se dio. No se alejó de Vélez por el plantel. Se fue por una cuestión deportiva”, indicó. Desde los medios brasileños informan que Quinteros tomaría el mando del Maior do Sul el próximo 8 de enero.

Quiénes podrían reemplazar a Gustavo Quinteros en Vélez para el 2025

Luego que se conociera que Gustavo Quinteros y Vélez no llegaron a un acuerdo para la renovación de contrato y el entrenador dejará la institución cuando el mismo llegue a su fin tras el 31 de diciembre, por lo tanto, ahora la dirigencia deberá buscar su reemplazante.

El primer nombre que trascendió como opción es Sebastián Domínguez, de gran pasado como jugador en la institución y actualmente al frente de Tigre en su primera experiencia como entrenador. Si bien el excapitán del Fortín aún tiene contrato con el Matador de Victoria hasta marzo de 2025, todavía no puso la firma para extender su contrato después del 31 de diciembre, lo que genera una pequeña ilusión a los Liniers.

En caso de no llegar a la primera semana de enero con un nuevo entrenador, se espera que Marcelo Bravo tome las riendas del primer equipo para iniciar las actividades de pretemporada, tal como sucedió en 2023 luego de que finalizaran los ciclos de Alexander “Cacique” Medina y Ricardo Gareca.