El exfutbolista que gastó una fortuna en Las Vegas: estuvo 3 días con 15 modelos

Durante una entrevista en el podcast Undr the Cosh, el exfutbolista recordó que los directivos del Watford le dieron un bono de 300.000 euros a cada uno de los jugadores que consiguieron el ascenso para felicitarlos por el objetivo cumplido, pero él se los gastó en apenas tres días.

Troy Deeney, Birmingham X @mercatosphera

Los días de fiesta de Deeney en Las Vegas

Troy Deeney confesó que su plan para celebrar el ascenso del Watford fue irse de fiesta a Las Vegas, la famosa "ciudad del pecado" estadounidense. "Me gasté más de 300.000 euros en tres días en Las Vegas. Me encantaría decirte que los perdí jugando, pero no", contó entre risas.

El exdelantero recordó que "había cinco futbolistas en ese momento de despedida de soltero y estaban en la mesa de al lado, y nos llevaron a una despedida de soltera de 15 canadienses, que eran modelos de Victoria's Secret". Sin embargo, no disfrutó mucho de la fiesta: "Ni siquiera hice nada, bebí tanto que me llevaron en un taxi".

Según detalló, gastó "96.000 euros en una fiesta en la piscina, 96.000 euros en el Grand Hotel Casino MGM por la mañana y 72.000 por la noche", pero reconoció que, mirando hacia atrás, no es algo de lo que esté orgulloso. "Todo era ego. Yo era un imbécil del más alto nivel y ahora me vendrían bien esos 300.000 euros", afirmó.