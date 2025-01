El duro momento que vivió Zverev tras la final del Australian Open: le recordaron denuncias por violencia de género

Finalmente, Zverev fue juzgado el 31 de mayo en la corte de Berlín mientras se llevaba a cabo Roland Garos y fue declarado inocente, aunque pagó una multa de €200.000 como parte del acuerdo para finalizar el proceso. Pero inicialmente, Alemania lo condenó a pagar €450.000 en octubre del 2023.

Embed Antes del discurso de Zverev, una espectadora le gritó:



“Australia le cree a Olya y Brenda” pic.twitter.com/Wwp5bjuGum — Set Tenis (@settenisok) January 26, 2025

El tenista siempre mantuvo su discurso de inocente y acusó a medios de comunicación de buscar clics y morbo. Ante esto, la ATP le inició una investigación y desestimó tomar medidas en forma de sanción.

“Creo en el sistema de mi país. También la verdad. Tengo la certeza de lo que hice y de lo que no hice. Eso es lo que prevalecerá y tengo que confiar en ello. El resto no está en mis manos, aunque creo que no voy a perder este proceso. No hay ninguna opción de que eso pase. Por eso puedo jugar con calma, y mis resultados lo demuestran. Si eso estuviera en mi cabeza, no jugaría como lo hago”, había declarado Zverev antes en los medios.

Sin embargo, ya con el caso cerrado, una aficionada le gritó desde las gradas del primer Grand Slam del año: “Australia le cree a Olga y a Brenda”. Se quedó en silencio, no respondió nada y volvieron a gritar lo mismo. Volvió a quedarse en silencio y luego intentó comenzar. Eso quedó grabado y revolucionó las redes sociales.

Al finalizar el partido, habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido: "No hay más acusaciones. Hace nueve meses que no las hay. Bien por ella que gritó. Ella fue la única en el estadio que creyó algo en ese momento. He hecho todo lo que he podido. No voy a volver a tocar ese tema".

Jannik Sinner se consagró bicampeón del Australian Open 2025: la impresionante estadística de la final

El trofeo del Australian Open tiene dueño en lo que es el inicio de la temporada y es exactamente el mismo que en 2024. Jannik Sinner derrotó al número dos del mundo Alexander Zverev por 6-3, 7-6 y 6-4 en el Rod Laver Arena en Melbourne Park. En la final consiguió una impresionante estadística que evidencia su grandeza.

El italiano de 23 años consiguió su tercer título a nivel Grand Slam, ya que había ganado en Australia en 2024, pero también en US Open. Por otro lado, el alemán disputó su tercera final de Majors y perdió nuevamente. Ya había jugado en US Open 2020 y Roland Garros en 2024.

Embed EL MOMENTO DE LA GLORIA



JANNIK SINNER, EL MEJOR DEL MUNDO.pic.twitter.com/YZ4J2vNIbH https://t.co/7lgAmzesRz — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 26, 2025

Pero, al margen del resultado del partido que dice mucho y marca una diferencia grande en el tenis de ambos deportistas. El actual líder del ranking se quedó con el 89% de primeros servicios y, una estadística impresionante indica que no tuvo ni un break point en contra en todo el desarrollo del partido.

Al final del partido, Zverev rompió en llanto tras no haber podido ganar y perder por tercera vez y Jannik lo abrazó y le brindó unas palabras de aliento.