Centurión, otra vez en problemas: Rondina explicó por qué decidió separarlo del plantel de Barracas Central

El entrenador de Barracas Central, Sergio Rondina, decidió separar del plantel al volante Ricardo Centurión y explicó que su decisión se debió a su necesidad de priorizar al grupo y no "hacer concesiones" con ningún integrante del plantel.

"No creo que Ricardo siga. Es una decisión mía y hablada con los dirigentes. Es un jugador distinto y un buen chico, no genera inconvenientes dentro del vestuario, pero yo no puedo hacer concesiones. Necesitamos chicos que estén involucrados día a día", explicó Rondina en declaraciones realizadas a ESPN.

"Fui claro con él desde el primer día: le dije que si tenía que pelearme con alguien, me iba a pelear con él y no con los otros 28 (integrantes del plantel) porque con uno solo no puedo jugar", agregó el entrenador.

Esa falta de compromiso que el técnico sugirió ya había sido expuesta por dos de los referentes del vestuario de Barracas Central: "Está pasando un momento difícil, no fue a entrenarse en estos últimos días. Es una lastima porque le podía dar mucho al fútbol argentino", sostuvo Carlos Arce, quien viste la camiseta rojiblanca desde hace más de 14 años.

"Es una gran pérdida, pero necesitamos que todos tengan la cabeza en Barracas. El compromiso tiene que ser al ciento por ciento", profundizó el capitán Iván Tapia.

Otro final prematuro en la carrera de Centurión

La sentencia de Rondina pondrá fin a un ciclo que comenzó hace apenas cinco meses y que, en principio, iba a extenderse hasta el 31 de diciembre.

Centurión fue cedido por Vélez a principios de febrero después de haber estado a préstamo en San Lorenzo, donde solo disputó 12 partidos en 2022, y de una inactividad de más de nueve meses.

"Fueron meses duros para mí. No tengo mucho para pensar sobre lo que dejé atrás, sino sobre lo que hay delante. La vida es ahora. Esta es la oportunidad para despegar. Quiero instalarme de nuevo en el fútbol argentino y volver a hacer lo que me gusta y lo que me hace tan feliz", se ilusionó Centurión el 3 de febrero, cuando fue presentado en la sala de prensa del estadio Claudio Tapia.

centurion barracas central

Apenas un día después, debutó en la victoria 5 a 3 de su nuevo equipo sobre Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (reemplazó a Marcos Benítez a 19 minutos del final del encuentro).

Durante la gestión de Rodolfo De Paoli, participó en nueve de los diez partidos que disputó el Guapo (seis como titular).

También estuvo desde el arranque en el estreno de Rondina en el banco, el 16 de abril, cuando Barracas empató 0 a 0 con Vélez en el José Amalfitani por la duodécima fecha de la Liga.

Luego sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda que lo mantuvo fuera de las canchas casi un mes. El 12 de mayo, el departamento médico del club notificó que había recibido el alta, pero desde entonces no volvió a jugar y ni siquiera fue incluido en la lista de concentrados en estos siete encuentros.

Este desenlace se suma a otros finales prematuros en una carrera que también incluyó pasos por el Genoa italiano, el San Pablo brasileño y el Atlético San Luis mexicano. Desde su debut en la Primera de Racing el 17 de junio de 2012, en una derrota 4 a 2 ante Atlético en Rafaela por la penúltima fecha del Torneo Clausura y bajo la conducción de Luis Zubeldía, nunca pudo exponer con continuidad su talento.