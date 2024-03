Alemania: el defensor Antonio Rüdiger denunció a un periodista que lo vinculó con Estado Islámico

Según Reichelt este saludo "ha sido adoptado por los terroristas durante las últimas dos décadas. Se ha convertido indiscutiblemente en el saludo de EI y de los asesinos islamistas de todo el mundo, de personas que también asesinaron en Berlín y traen desastre y sufrimiento inconmensurable al mundo".

Según medios especializados, los militantes del Estado Islámico se identifican a través de este gesto en que elevan el dedo índice y lo dirigen hacia el cielo. De acuerdo con el diario español ABC, se trata del principio musulmán que reza: "No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta"

En comunicación con el diario alemán Bild, Rudiger respondió a estas acusaciones explicando que "el gesto que utilicé se llama dedo tawhid. En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios. El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y sólo en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático", apunta.

"Como musulmán devoto, practico mi fe, pero me distancié firmemente de cualquier tipo de extremismo y acusaciones de islamismo. La violencia y el terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia", enfatizó el jugador del Real Madrid.

"Debido a una atención insuficiente, he dado a terceros la oportunidad de malinterpretar deliberadamente mi publicación para dividir y polarizar. Pero no voy a ofrecer una plataforma para la división y la radicalización, por eso he decidido hacer una declaración clara después de nuestros dos exitosos partidos internacionales. Al mismo tiempo, no permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí presentar un informe", añadió el jugador de la selección alemana.

"Se trata de propaganda y división; siempre me defenderé resueltamente contra esto. Espero que esta aclaración ayude a aclarar malentendidos y sacar la verdad a la luz. También quiero agradecer a la DFB, que me apoyó en todo momento en este asunto", concluyó.