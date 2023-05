La inquietante predicción de Ludovica Squirru para finales de mayo

La experta en Horóscopo Chino pronosticó mediante el análisis de los animales de los signos que se vienen épocas complicadas en cuanto a la economía y la política . En ese sentido, manifestó que "las bolsas de valores, casinos y casas de apuestas podrían provocar inestabilidad en mercados que normalmente no se ven afectados por estos negocios" e informó que "las zonas más alteradas serán el suroeste, nordeste, oeste y el centro mismo de la tierra. No hay que prestar ni pedir prestado ".

Asimismo planteó que "este periodo va a continuar con problemas económicos como el mes anterior". Como contrapartida, adelantó que "es un tiempo propicio para viajar, pero también provocará mudanzas y cambios de vida dolorosos para buena parte del zoo".

En términos generales, Squirru precisó que "este año va a ser de procreación de familias, ideas, imaginación, nuevos sistemas de sustentabilidad y de permacultura que le brindará a las personas la posibilidad de autosustentarse en materia de alimentos".

Ludovica Squirru adelanta qué le espera a la Argentina en el año del Conejo de Agua

Ludovica Squirru había expuesto con anterioridad que este 2023 sería un año de tansiciones y cambios para la Argentina en este año del "Conejo de Agua". "Es un año donde va a haber confusiones, muchas, pero al mismo tiempo muchas ganas de renovación", manifestó.

Y completó: "Como fue la explosión en el año 63, hace 60 años, conejo de agua, cuando aparecieron los Beatles con su primer 'Please, please me' o Martin Luther King con el 'I have a dream'. Se renueva un poco el arte, las utopías, las ganas de juntarse en comunidad intercambiando todo lo que uno es y hace. El conejo da la posibilidad de una verdadera transmutación", aseguró