Horóscopo de hoy, viernes 3 de enero de 2025

Quizás discuta con su pareja por algo nimio. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Llegará a acuerdos laborales importantes. Si practica deporte, sea más moderado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Tensión laboral, manténgase alerta. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Quedará fascinado por alguien que le van a presentar. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. El contacto con la naturaleza aliviará su estrés.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Posibles pérdidas de bienes. Le vendría bien independizarse laboralmente. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.