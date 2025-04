Horóscopo de hoy, sábado 12 de abril

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Día feliz con su pareja. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Buena situación económica. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Lleve sus relaciones con paciencia y buena cara. El ahorro es importante, pero no se obsesione. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si busca una relación amorosa estable, tiene que ceder. Obtiene importantes beneficios económicos. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. No deje que los nervios le lleven de cabeza.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Va a tener que cuidarse más.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.