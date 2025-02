Horóscopo de hoy, jueves 27 de febrero

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Puede tener grandes gastos inesperados. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Se están revalorizando sus inversiones. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Destine más horas a su formación laboral. No se exceda con las fiestas nocturnas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Gaste menos en caprichos. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Día muy estable para su organismo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Luche por sus intereses económicos. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Está en un buen momento económico. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le obsequiará con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Las tensiones con su pareja irán en aumento. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Hable con su médico de ese cansancio.