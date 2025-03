Horóscopo de hoy, domingo 2 de marzo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

En el grupo, surgirán oportunidades amorosas. No es buen momento para arriesgar su dinero en inversiones. Mal día para tomar decisiones en el trabajo. Las locuras de la noche le apartan del descanso, dosifíquese.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Poca disposición para el amor. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Está en forma, lleno de vitalidad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Controle sus enfados o su tensión se resentirá.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Jornada conflictiva con su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Recuperará sus antiguas amistades. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. Dedique más atención a su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Busque la manera de pasar más tiempo junto a su pareja. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Cambiará de humor de un momento a otro.