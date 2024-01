WhatsApp prepara una función importante: lo pedían muchos usuarios

Esta nueva característica permitirá a los usuarios cambiar los colores de elementos específicos de la interfaz , como los presentes en botones y textos. Aunque no se confirmó si se trata de un conjunto completo de temas o simplemente un control de colores más sencillo, representa un avance significativo en la capacidad de personalización de WhatsApp.

WhatsApp La peor noticia para los usuarios de Whatsapp revista veintitres

Aunque aún no está disponible para los usuarios, esta mejora de la aplicación de mensajería instantánea de Meta podría cambiar la experiencia de los usuarios al ofrecer una forma más personalizada y estéticamente agradable de interactuar con la aplicación de mensajería.

WhatsApp prepara la función para cambiar el color en la app

La plataforma está a punto de sorprender a los usuarios con una característica inesperada: la posibilidad de cambiar el color de la aplicación. De acuerdo con las investigaciones de WaBetaInfo, la aplicación ya tiene preparada una sección de opciones donde los usuarios podrán elegir el color que prefieran para su WhatsApp.

Whatsapp Esta nueva característica permitirá a los usuarios cambiar los colores de elementos específicos de la interfaz Freepik

Según la información compartida, inicialmente habrá cinco colores disponibles para elegir: verde, azul, blanco, rosa y morado. Estos colores se utilizarán para resaltar elementos en la interfaz de la aplicación, como el círculo de mensajes no leídos en la lista de chats, botones e interruptores.

Es importante destacar que este cambio de color será local, afectando solo la interfaz visible para el usuario que realiza la modificación y no la de la persona con la que está chateando. Además, hay indicios de que en el futuro también se podrá cambiar el color de las burbujas de chat, similar a las opciones disponibles en Messenger o Instagram. Hasta ahora, modificar la interfaz de WhatsApp requería root o el uso de versiones modificadas no oficiales de la aplicación, que no son recomendables.