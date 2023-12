WhatsApp cambiará por completo sus videollamadas: cómo serán

Gracias a la información proporcionada por WABetaInfo, se ha revelado lo que WhatsApp tiene planeado para las videollamadas. Esta nueva función ha aparecido en la última versión beta de la aplicación para dispositivos Android, y está disponible para aquellos que participan en el programa Google Play Beta.

Cómo será el cambio en las videollamadas de Whatsapp

-WhatsApp camara

WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá compartir música durante las videollamadas. La aplicación de mensajería busca que, durante una videollamada, la otra persona pueda escuchar la música que el emisor está reproduciendo en ese momento específico.

Aunque esta característica aún no tiene un nombre oficial, las capturas de pantalla de WABetaInfo ofrecen una vista previa de cómo aparecerá en la aplicación durante una videollamada.

El menú desplegable indicará "Listen to video and music audio together", lo que sugiere que no solo se podrá compartir música, sino que también se podrá compartir la pantalla del dispositivo donde se está reproduciendo la música para que la otra persona la escuche.

Al compartir la pantalla durante una videollamada de WhatsApp, si se está reproduciendo música en plataformas como Spotify, esta seguirá sonando en lugar de interrumpirse por completo. Este cambio significativo permite compartir de manera más personal las videollamadas.

Aunque la opción parece estar destinada a compartir música, la realidad es que esta es solo una de sus funcionalidades. WhatsApp busca facilitar el intercambio de audio durante las videollamadas, lo que significa que los usuarios podrán reproducir videos en sus dispositivos y el sonido se transmitirá correctamente.

Aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada para esta función, pero se espera que esté disponible a lo largo de 2024, una vez que su desarrollo esté completo.