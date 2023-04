Un artista renunció a un premio de fotografía tras revelar que había creado la imagen con inteligencia artificial

Boris dio detalles sobre cómo llegó a la imagen final. "El trabajo que SWPA ha elegido es el resultado de una interacción compleja de ingeniería rápida, pintura interna y pintura externa que se basa en mi gran conocimiento fotográfico”, precisó. Es por eso que decidió por renunciar al galardón, ya que considera que "las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este".

El fotógrafo admitió que con esta presentación quería "averiguar si los concursos están preparados para las imágenes con IA" y que, tras la valoración de los jueces, supo que "no lo están". "La IA no es fotografía", subrayó el artista: "Por ello, no aceptaré el premio".

Por último indicó que "trabajar con generadores de imágenes de IA es una co-creación" y que "no se trata de presionar un botón, y listo. Se trata de explorar la complejidad de este proceso”. Y aseguró que así "como la fotografía reemplazó a la pintura en la reproducción de la realidad, la IA reemplazará a la fotografía". Al mismo tiempo insistió sobre la necesidad de tener “un debate abierto” sobre “lo que queremos considerar fotografía”.