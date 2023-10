Qué es el Modo Rojo de Whatsapp, para qué sirve y cómo utilizarlo

La función para no olvidarte nada importante: cómo será fijar mensajes en Whatsapp

Uno de los más recientes, introducido en septiembre, es la capacidad de cambiar el color de la interfaz de la aplicación. A continuación, te explicamos en qué consiste esta novedad.

Qué es la nueva función de Whatsapp Modo Rojo y para qué sirve

Con esta nueva característica, podrás modificar el color de tu aplicación. Además, la última versión de WhatsApp Plus Rojo incluirá funcionalidades similares a la actualización de WhatsApp Plus.

Entre las mejoras del "Modo Rojo" se incluyen las siguientes opciones: tus contactos no tendrán la capacidad de eliminar los mensajes que han enviado, y tampoco podrán ver si estás escribiendo un mensaje.

Adicionalmente, si cuentas con la aplicación de WhatsApp Plus Rojo, tus contactos no podrán detectar cuándo has visualizado sus estados.

Cómo se utiliza la nueva versión Roja de Whatsapp

El primer paso que debes seguir es realizar una copia de seguridad de tu cuenta de WhatsApp y después desinstalar la aplicación de Meta.

Posteriormente, podrás descargar la aplicación de WhatsApp Plus Rojo. Es importante mencionar que esta aplicación no está disponible en la App Store ni en la Play Store para usuarios de Android.

Una vez que hayas descargado WhatsApp Plus Rojo (puedes encontrarla en diversas páginas web), procede a configurarla con tu número de teléfono.

Luego de completar el proceso de verificación, tendrás acceso a WhatsApp Plus con un aspecto completamente rojo.