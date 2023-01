El truco para evitar que WhatsApp ocupe mucho espacio en el celular

Son muchos los smartphones que no se destacan por tener mucho espacio de almacenamiento, a la vez que exigen constantemente borrar archivos del dispositivo para liberar espacio , y así poder brindar un uso normal del teléfono a sus usuarios. Para todos ellos existe una solución.

Cómo vaciar el espacio que ocupa WhatsApp en el celular

Ante el riesgo que implica ponerse a borrar datos y archivos que pueden llegar a ser importantes, siempre es mejor primero limpiar la memoria caché de WhatsApp. De esta manera, se recuperará un importante espacio que permitirá guardar más stickers, fotos, videos, actualizar otras aplicaciones o, simplemente, descomprimir un poco la memoria del celular. Esto no borrará ningún archivo imprescindible, por lo que no es necesario preocuparse a la hora de ejecutar el proceso.

WhatsApp

Qué es la memoria caché

La memoria caché de WhatsApp funciona como cualquier otra memoria temporal de un navegador y está compuesta por un conjunto de atajos que crea el dispositivo, con el objetivo de que al consultar historiales de chats, imágenes o archivos adjuntos a un mensaje el acceso a ellos sea instantáneo y más fluido.

Así, cuanto más uso se le da a WhatsApp, la memoria caché se engrosa y ocupa cada vez una porción mayor de la memoria del teléfono, ralentizando poco a poco.

En este sentido, si bien son datos temporales, se acumulan con el tiempo y ocupan cada vez más espacio, por eso es necesario limpiar la memoria caché una vez cada tanto.

Para borrar la memoria caché de WhatsApp en dispositivos Android es necesario entrar a los ajustes del teléfono, seleccionar la opción “aplicaciones” y buscar “WhatsApp” entre ellas. Aparecerán varias opciones, sólo hay que pulsar sobre “almacenamiento y caché” y, finalmente, elegir “borrar caché”.

El proceso es algo más complejo para iOS donde el procedimiento es bastante diferente, debido a que este sistema operativo no permite borrar las memorias caché de las aplicaciones. Se supone que es el propio sistema el que se encarga de hacer esta tarea, aunque es posible forzar el borrado del caché de WhatsApp. Para hacer esto en iOS, solo basta con desinstalar la aplicación y volverla a instalar. No obstante, será necesario hacer una copia de seguridad de los chats y de los archivos para no perderlos.