Desaparecieron los estados de WhatsApp: cómo crear los nuevos canales

Es por eso que ahora compartirán la pestaña de Estados, que pasará a llamarse "Novedades". Por un lado, estarán los estados en una fila vertical, en la parte superior; mientras que abajo de éstos figurarán los canales, cada uno lleva un nombre, descripción y foto de perfil, igual que un grupo, al que podrás suscribirte para recibir información.

canales

Los canales en sí serán como grupos en los que solo podemos leer pero no participar, similares a los grupos de avisos de las comunidades de WhatsApp. Lo importante es que no reemplazarán a los estados, si no le quitarán un poco de protagonismo.

Lo importante es que pueden ir enlazados a un nombre de usuario, en vez de a un número de teléfono y de esta manera preservar los datos, para que los números de teléfono de los suscriptores no sean visibles.

Como crear canales en WhatsApp

En la actualidad, solo algunas entidades pudieron crear su propio canal, como artistas y medios de comunicación. Es decir que un usuario común y corriente no puede crear el suyo hasta el momento.

Paso a paso cómo crear canales en WhatsApp