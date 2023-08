Cuáles son las cuatro nuevas funciones que tendrá Whatsapp

Conocé las cuatro funciones nuevas de Whatsapp

celular whatsapp Whatsapp permite activar nuevos modos. Freepik

Contraseña para WhatsApp web

Uno de los notorios cambios que ha captado la atención es la nueva capacidad de proteger los chats en WhatsApp Web con una contraseña.

Este cambio, sin duda uno de los puntos destacados de este mes, resulta especialmente valioso para aquellos que suelen mantener abierta la versión de escritorio. Ahora, tienen la opción de establecer una contraseña que debe introducirse antes de acceder a las conversaciones desde la pestaña de WhatsApp Web.

Esta medida añade una capa de seguridad adicional, ya que al abrir la pestaña de WhatsApp Web, no se accederá directamente a las conversaciones. En su lugar, se solicitará primero el código de acceso previamente establecido. Esto elimina la necesidad de cerrar sesión al finalizar el uso del ordenador, lo cual resulta particularmente útil cuando el dispositivo es compartido por múltiples usuarios.

Fotos de mayor calidad

Una de las críticas más habituales provenientes de profesionales que trabajan con imágenes de alta calidad, como diseñadores gráficos o fotógrafos, se dirigía a la tradicional compresión que WhatsApp aplicaba en las fotografías.

Sin embargo, durante el mes de agosto, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció el lanzamiento de la función "Fotos HD", que gradualmente se está implementando en todo el mundo.

Esta novedosa característica permite a los usuarios optar por la calidad HD al enviar imágenes, evitando así una compresión excesiva y permitiendo que el receptor disfrute de una resolución de hasta 3.000 x 2.000 píxeles.

Grupos rápidos y sin nombre

Otra adición relevante es la capacidad de generar grupos de forma ágil y sin asignarles nombres en WhatsApp.

Ahora, no será necesario elaborar una lista de difusión particular si se trata de un grupo de carácter temporal, destinado a discutir asuntos rápidos con un reducido número de participantes y que posteriormente no tendrá un uso continuo.

Esta funcionalidad simplificada permitirá la creación instantánea de grupos sin requerir la elección de nombres, facilitando así su establecimiento en cuestión de segundos.

Nuevos usuarios accederán a chats anteriores

La última innovación que se está probando en esta aplicación otorgará a los recién llegados a un grupo preexistente la capacidad de leer los mensajes previamente enviados por otros miembros, incluso antes de su propia inclusión en el grupo.

En otras palabras, se permitirá a los nuevos usuarios acceder a las conversaciones ocurridas antes de su ingreso al grupo.

Al parecer, esta función podrá activarse o desactivarse, similar al funcionamiento actual del historial de chats, que permite el borrado automático después de 24 horas, una semana o 90 días.

Sin embargo, es importante destacar que este acceso al historial de conversaciones anteriores será limitado a los mensajes intercambiados en las 24 horas previas a la incorporación del nuevo miembro al grupo de WhatsApp.