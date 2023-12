Cuál es el truco de Whatsapp para ocultar el "Escribiendo..."

Hay muchos usuarios de WhatsApp que no desean que se revele cuando están redactando un mensaje. Algunas personas prefieren mantener en privado el tiempo que dedican a elaborar sus textos, ya sea porque temen ser juzgadas por tardar demasiado o muy poco, o simplemente para evitar interpretaciones erróneas.

No obstante, WhatsApp no ofrece una opción directa para desactivar la indicación "escribiendo...". Por lo tanto, los usuarios deben recurrir a trucos o métodos no oficiales para evitar que la aplicación muestre esta señal.