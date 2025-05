Adiós a cargar el celular: se viene una batería que duraría 50 años

En ese escenario aparece una alternativa que podría cambiarlo todo. La empresa Betavolt, con sede en China, presentó un desarrollo que plantea un nuevo paradigma energético: una batería con una vida útil de medio siglo, sin necesidad de recargas. Se trata de una propuesta que, de concretarse, pondría fin a uno de los desafíos más persistentes de la tecnología móvil.

Batería Nuclear Con una vida útil estimada de 50 años, el nuevo desarrollo aún no puede alimentar smartphones, pero promete avances. X

Qué se sabe sobre la batería que duraría 50 años

La innovación fue bautizada como BV100 y está basada en energía nuclear. Utiliza el isótopo níquel-63 como fuente principal, junto con semiconductores de diamante, una tecnología que permite mantener la seguridad del sistema mientras optimiza su rendimiento. Además, su diseño modular le permite adaptarse a distintos tamaños y usos, lo que amplía su potencial de aplicación.

Por el momento, esta batería aún no cuenta con la potencia necesaria para alimentar un teléfono, pero Betavolt trabaja en versiones más avanzadas. El costo estimado ronda los 30 dólares y, según sus desarrolladores, no representa peligro para la salud, ya que al finalizar su ciclo el material se convierte en cobre no radioactivo.

Batería celular La empresa china Betavolt asegura que, tras su uso, los residuos del dispositivo se transforman en cobre no radioactivo. Freepik

Si logra superar las pruebas y escalar su producción, esta batería podría redefinir el futuro de los dispositivos electrónicos. Eliminar los cargadores, extender la vida útil de los equipos y reducir el impacto ambiental serían algunos de los beneficios que podría traer consigo esta tecnología que ya empieza a perfilarse como revolucionaria.