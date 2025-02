Video: dramático robo a una familia que estaba por festejar el cumple años de su hijo en Morón

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CtralDeNoticias/status/1888897911477481808&partner=&hide_thread=false Violento robo sufrió una familia cuando estaba a punto de festejar un cumpleaños infantil.



El lamentable episodio tuvo lugar más precisamente en Grito de Alcorta al 1800 en el partido bonaerense de Morón. pic.twitter.com/Cb2pOgoGuG — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) February 10, 2025

Un delincuente vestido de rojo y armado, avanza hacia la familia y amenaza al padre, quien entrega su bolso y las llaves del vehículo. Mientras, la madre del pequeño, ayuda a la abuela del niño a salir del auto y alejarse. "Por favor abran", pide ayuda la mujer en la puerta de salón de fiestas con el pequeño asustado.

"Me afanaron todo", se escucha decir a Mariano, el padre, mientras la madre grita desesperada en medio de la vereda. Los delincuentes se llevaron el Peugeot 208, su billetera y 750.000 pesos destinados a pagar el evento. El nene de 9 años, Lolo habló con TN y expresó "No puedo jugar con mis amigos, quiero salir a la calle y no puedo".

"Ya es el tercer auto que me roban", añadió la madre, quien contó que tuvieron que cambiar todas las cerraduras de la casa y que su madre sufrió un pico de presión durante la noche tras el robo.