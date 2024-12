Video: brutal golpiza de un grupo de rugbiers a un joven tras una fiesta de Navidad en Mendoza

Luego, llegaron al menos otras cuatro personas, quienes lo rodearon y comenzaron a golpearlo. Di Bari reconoció a tres: Telmo Fernández, Fausto Fernández y Facundo Ruiz Gei.

"Estas personas se acercaron rápidamente y me rodearon. Acto seguido, me agarraron y me empujaron contra las barandas, impidiéndome moverme. En esa posición, comenzaron a golpearme con puños en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, el pecho y la cara", contó en la fiscalía. En el ataque le rompieron la camisa y que uno de los golpes le cortó la nariz, lo que "le provocó una intensa hemorragia".

Tanto amigos de la víctima como un grupo de chicas intentaron intervenir, pero fueron agredidos. "Después del ataque, mis amigos que estaban dentro del predio salieron a ayudarme. Intentaron contener la hemorragia y brindarme los primeros auxilios. Llamaron a una ambulancia, pero debido a que no llegó, me trasladaron a la Clínica de Cuyo para que recibiera la atención médica de urgencia", concluyó su relato el joven.

Madre del joven golpeado por rugbiers en Mendoza: "Nos cruzamos con ellos cuando hicimos la denuncia, fue una situación muy desagradable"

Verónica Armani, madre del joven agredido, dialogó con el diario Los Andes y aseguró que los estudios médicos que le hicieron a su hijo arrojaron como resultado que está fuera de peligro.

"Fue un agresión brutal. Se puede ver en el video. Le podría haber pasado a cualquiera porque son violentos. No había ninguna razón para que golpearan a Mateo. Ni siquiera me llamaron los padres para disculparse", indicó la mujer.

Además, contó que cuando fueron a hacer la denuncia vivieron una situación desagradable. "Nos cruzamos con los agresores que también estaban ahí. Yo avisé y nos hicieron pasar por otra puerta. No tuvimos contacto pero fue una situación muy desagradable, a mi hijo le produjo temor", describió.

"Mi hijo ahora está bien, ayer fuimos a hacer una tomografía y está bien. Obviamente está muy golpeado, tiene una quebradura en la nariz, moretones en todo el cuerpo, está muy dolorido pero por suerte no pasó a mayores, gracias a Dios", cerró.