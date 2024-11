Vacacionar en Argentina, misión imposible: por qué los turistas eligen viajar al exterior

En comparativa, Brasil es un posible destino mucho más barato que Argentina debido a la constante baja que está sufriendo el dólar blue. En el día a día, los argentinos consideran que la playa brasileña no es cara y que solo el vuelo complica el viaje al exterior.

Vacaciones Brasil

El sector turístico nacional ya manifestó su preocupación por esta situación tras ver la caída en reservas en destinos que suelen ser las estrellas de la temporada de verano.

Directamente, desde Aeroparque, C5N dialogó con distintos turistas que argumentaron el porqué de su decisión: "Argentina está cara. Sobre todo los precios de la comida".

Una turista brasileña reconoció esta situación de precios y admitió que la carne está "extremadamente cara". "Los precios están terribles, muy caros. Es difícil encontrar cosas de calidad, es muy complicado incluso para mis amigos", agregó.

Un hombre proveniente de Perú señaló que, respecto del último año, "los precios subieron prácticamente el triple". "Me fui hace unos tres días a comer asado, con dulce y dos bebidas y me salió u$s50. Eso me salía 15 hace un año", comentó.

El dólar barato favorece el boom al exterior: cuánto cuesta una semana en la costa Argentina y Brasil

mar del plata

Departamento de dos ambientes: desde 380 mil pesos.

desde 380 mil pesos. Auto desde CABA: $94.300.

$94.300. Aéreos desde CABA (ida y vuelta): $120.000.

Florianópolis