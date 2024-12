Una nena de 12 años llevó un arma a la escuela y tenía planeado matar "uno por uno" a sus compañeros

En el marco de la investigación, los directores encontraron entre sus carpetas hojas escritas en ruso y las tradujeron al español: “Mataré a la maestra de Ciencias Naturales. Se van a arrepentir de llamarme rara”.

También encontraron una lista con el nombre de 14 adolescentes que se sospecha que tenía en orden para matar. Además, había varios números de teléfono como el 911 y el SAME. En una de las hojas había dibujado un arma y una bala.

Se dieron a conocer unos chats en donde la menor decía a una compañera: “Tiroteo escolar. Igual ya se enteraron todos”. A lo que la amiga le responde: “¿Cómo que tiroteo? ¿Qué pasó?”. Y ella le contestó: “Es que estoy harta, nadie me quiere”.

Su amiga, con el fin de tranquilizarla, le escribió: “Muchas personas te quieren, una de ellas soy yo. Sos una persona increíble y tenés que pensar en los que te queremos”. Y también había confesado el ataque: “Yo tenía un plan de tres meses, hasta el 6/5/2025. Tengo dos pistolas reales, que son de mi mamá, que es policía. Iba a ir uno por uno. Fue arruinado por un idiota”.

Fue con un arma a la escuela y una lista con nombres de compañeros: padres y madres exigen seguridad

Una de las madres del colegio Escuela Media N°7 de Florencio Varela contó lo que pasó ese día y pidió que haya seguridad para sus hijos: “La versión de la directora es que se resguardó a la nena con la mochila. Llamaron a los padres y le entregaron la mochila con el arma. Los padres son policías. Nunca llamaron a la Policía”.

“La nena es de primer año. Sufría bullying, no sé cuándo empezó con el bullying. Venía hace rato me contaron unas mamás. La nena se ve que le dijo al nene que traía un arma, el nene no le creyó y ella se la mostró. La preceptora siguió el protocolo del colegio. Tenemos entendido que no vino más”, contó Cristina a Alejandro Moreyra en Mañanas Argentinas.