Tensión en un frigorífico en Mar del Plata: la Prefectura reprime a trabajadores

La empresa aduce que no le dan los costos para cumplir con el pago de los salarios.

"Están pidiendo un aumento salarial, piden el aumento que el sindicato le dio a los trabajadores de frigoríficos, pero claro los dueños dicen que ese incremento todavía no está homologado y no se lo va a dar hasta tanto eso no sucede", informó desde el lugar la periodista de C5N Jimena Paternoster en el programa De Una.