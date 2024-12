Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no circulan por una agresión a un chofer

La medida para pedir más seguridad comenzó pasada las 10 y, por ahora, no hay estimativo de hasta cuándo durará. “El servicio de la línea 338 interrumpido por inseguridad”, se lee en uno de los carteles que colocaron en algunas paradas para explicar la interrupción del servicio.

Chofer Línea 338 La Costera

El salvaje ataque ocurrió esta madrugada y los compañeros de la víctima, Kevin Godoy, lanzaron este lunes un paro por tiempo indeterminado para reclamar mayores medidas de seguridad. “Nuestro reclamo es por seguridad que estamos viviendo, esta agresión al compañero fue la gota que rebalsó el vaso”, explicó Ramón, delegado de la empresa Transporte del Automotor de La Plata.

“Mi compañero Kevin venía trabajando con un servicio nocturno. Un pasajero le toca timbre y él para en la parada determinada, pero el muchacho se traslada del fondo del colectivo y le pega directamente un botellazo en la cabeza, sin discusión previa o motivo alguno”, agregó en diálogo con C5N.

El hecho se produjo cerca de la 1.30 de este lunes, y producto de la agresión Godoy tuvo un corte en la frente por lo que tuvo que recibir atención médica y le dieron varios puntos de sutura. “Afortunadamente podemos decir que nuestro compañero Kevin está bien. Fue asistido en el Hospital Balestrini. Le hicieron cinco puntos”.

Si bien la agresión fue al chofer de la línea 338, la medida de fuerza se extiende a la 406, que también es perteneciente a la misma empresa, ya que también están sufriendo varios hechos de inseguridad a los conductores.

“El recorrido que hacemos es de La Plata y San Isidro, pero la agresión la estamos haciendo más en la zona de San Justo a Puente 12. La que más sufre es la 406 que es de Ramos Mejía a San Justo. Estamos teniendo intentos de robos, agresiones”, explicó otro compañero e hizo hincapié que el último sábado se hizo una denuncia por otro ataque, un culatazo, a un chofer en un intento de robo.

Según el reclamo de los trabajadores, es en busca de mayor seguridad en el recorrido de las unidades para que haya más presencia policial ya que “después de las 18 somos carne de cañón”.

El reclamo de los choferes de colectivo tras la agresión a un compañero en San Justo

Más allá que algunos colectivos tienen cámaras de seguridad, es solo en las nuevas unidades, por lo que en el que se produjo la agresión no contaba con dicho sistema.

“Las cámaras pueden ayudar un poco para reconocer o ver quién es el agresor y que tomen las medidas que tiene que tomar, pero no para evitar que suceda el hecho. Es una herramienta más, pero no para evitarlo. Generalmente cuando hay contrales se calma la situación, pero no es todo el tiempo, tenemos lugares específicos donde ocurre todo esto. Igual no solo a nosotros, también suben a robarles a los pasajeros”, detalló el delegado de la empresa Transporte del Automotor de La Plata.

Sobre el mediodía de este lunes habrá una reunión para tomar alguna medida entre la UTA y la departamental. “Para estas fechas se notan más los hechos de inseguridad. Hoy le tocó a Kevin, pero le podría haber tocado a cualquiera de nosotros”, reconoció otro chofer.