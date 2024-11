Se registran dos denuncias por día por hechos de violencia sexual en el hogar

La edad promedio de las denunciantes fue de 36 años, aunque la mayor tenía 73. El 84% de las mujeres tenía un vínculo de pareja o expareja con su agresor al momento de los hechos y el 57% contó que las situaciones ocurrieron en la vivienda que compartían con ellos.

El 93% relató hechos de violencia sexual con contacto corporal: el 71% con penetración y el 22%, tocamientos. Además, el 74% de las mujeres relató más de un episodio de violencia sexual por parte de los denunciados, y el 64% denunció también otros tipos de violencia.

Informe OVD sobre violencia sexual en el hogar 25-11-24

De las 606 mujeres asistidas por la OVD en 2023, 114 fueron víctimas de violencia reproductiva, 34 denunciaron violencia sexual con sumisión química y 35 relataron hechos de violencia sexual bajo la modalidad de violencia digital. En el 34% de los casos se constataron lesiones vinculadas con estos episodios.

El 46% de las denunciantes (278 mujeres) eran migrantes internas o externas; 30 tenían algún tipo de discapacidad; 29 pertenecían a pueblos originarios, y 8 eran afrodescendientes. Además, el 54% no disponía de cobertura de salud, el 22% no tenía ingresos propios, y el 34% no habían completado el secundario.

La OVD derivó el 98% de los casos a la Justicia Nacional en lo Civil: el 64% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; el 34% a la Justicia Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y el 13% a la Justicia Penal Provincial.

Cómo pedir ayuda en la Oficina de Violencia Doméstica

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona las 24 horas, todos los días del año, en Lavalle 1250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina.

La OVD recibe denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a partir del relato de las personas afectadas y/o terceras personas. Se labra un acta, se evalúa el nivel de riesgo y, si es necesario constatar lesiones, se confecciona un informe médico.

Los tiempos de espera para la atención varían, pero el lugar cuenta con una sala para el cuidado de niñas y niños. Una vez finalizada la entrevista, el caso se deriva a los organismos judiciales y/o administrativos correspondientes y la OVD realiza el seguimiento.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].