Se incendió una fábrica textil en Chacarita: C5N viajó en vivo desde un móvil de SAME

Vecinos asistidos por el SAME en Chacarita.

Durante las primeras horas de la mañana, se incendió una fábrica textil en Chacarita y C5N viajó en un móvil del SAME que se trasladó al lugar para poder asistir a los heridos . El fuego fue controlado por los bomberos y varias personas fueron evacuadas.

A una velocidad prudente por la lluvia, las ambulancias del SAME se dirigieron a un edificio ubicado en la calle Chorroarín, entre Fraga y Roseti, cerca del Hospital Tornú. El fuego se propagó a dos viviendas linderas, los bomberos pudieron ingresar a la fábrica para poder contener las llamas.

En la central operativa del SAME, operadores reciben las llamadas de los accidentes, incendios o siniestros y se lo transmiten a las ambulancias disponibles en la zona para que puedan asistir lo más rápido posible. En diálogo con el periodista, uno de los médicos que trabaja en el SAME explicó que muchas veces los autos particulares no saben qué hacer a la hora de escuchar la sirena de la ambulancia.

"Nos informan cantidad de víctimas, tipo de víctimas, características del lugar, si es una fábrica química, por ejemplo", añadió el médico en diálogo con C5N. Al arribar al lugar del incendio, Alberto Crescenti, director del SAME informó sobre la situación del incendio: "Es una fábrica textil que tomó fuego, con bomberos evacuamos rápidamente la parte de arriba y dos viviendas linderas".