Marcos Di Palma llegó a Bahía Blanca con su caravana solidaria: once camiones repletos de donaciones

di palma bahía blanca

"Esto es un granito de arena, la repercusión es porque uno es más conocido. Yo ya tuve mucho cariño de la gente, estoy devolviendo lo que Dios hizo por mí", expresó Di Palma al diario bahiense La Nueva Provincia.

"Tengan paciencia que todo se va a arreglar. En el dolor, cuando te sentís acompañado, es más lindo", agregó el expiloto y exdiputado provincial (2017-2021).

Los camiones de la caravana organizada por Di Palma llegaron cargados con artículos de limpieza, comida y alimento para mascotas. El expiloto anunció que en otro viaje traerán ropa.

"Juro por los restos de mi viejo que no creía que iba a llenar el camión mío, y hoy llegamos con once. El camino es por acá, no por otro lado. No nos salvamos solos, es con la ayuda todos. Lo peor de todo es que creen que esto es gracias a mí; no, fue gracias a todos", concluyó Di Palma.

Chiqui Tapia llegó a Bahía Blanca con las donaciones de los clubes

Luego de la trágica inundación en Bahía Blanca, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del Ceamse, Claudio "Chiqui" Tapia, llegó a la ciudad con las donaciones de los clubes y llevó una maquinaria pesada para que trabaje en las calles inundadas. Además, contó que los jugadores de la Selección argentina harán un importante anuncio.

Tapia llegó a la sede del club Villa Mitre en Garibaldi 149, la zona donde se desarrollará parte del operativo especial de limpieza previsto para el sábado. Luego se acercó al club Olimpo y habló con C5N: “Trajimos lo que juntaron los clubes, la gente los socios y estamos acompañando a los clubes de Bahía Blanca con colchones, camas, remedios, ropa y más. Los pibes han hecho un gran trabajo y la solidaria dad de la gente es impresionante”.

“Creo que en esta ocasión y, quizás en muchas otras como la pandemia, la gente se vuelca solamente sobre los clubes, que es donde saben que realmente llegan las cosas”, indicó. También se sumó el presidente del club Olimpo y aseguró que a fin de marzo se iba a realizar el amistoso con River para recaudar dinero: “Lo propusieron ellos”.

Por último, aseguró que “el fútbol argentino ha hecho un esfuerzo muy grande”, y agregó que habrá una “iniciativa del cuerpo técnico, Lautaro (Martínez), Germán (Pezzella) y Leo (Messi). Lo vamos a anunciar el martes porque es cuando van a estar todos acá. La gente se enamoró de esta selección y volvió a ser un plan familiar, está pasando lo que no pasaba hace tiempo. Sienten la necesidad de seguir ayudando y más tenemos dos campeones del mundo que son de acá”.