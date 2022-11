Madres de Plaza de Mayo homenajeará a Hebe de Bonafini en la ronda de los jueves

Será la ronda 2.328 a partir de las 15.30 como cada semana. “Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la plaza", pidieron en un comunicado y confirmaron que el legado o la consigna del evento será: “Amor con amor, se paga”.

Los restos de Hebe descansarán en Plaza de Mayo, tal y como Azucena Villaflor de Vicenti, la primera madre en el mismo sitio donde hacía 45 años, las mujeres de pañuelo blanco comenzaron a luchar.

"¿Cómo quiero que me recuerden? Como una madre que luchó por la vida de 30.000 hijos. Una mujer común, que lava, plancha y cocina. Nada del otro mundo. No quisiera que me conviertan en otra cosa", había expresado Hebe tiempo antes de fallecer.