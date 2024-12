Largas filas de jubilados para tramitar los medicamentos en PAMI tras los recortes

"Estoy haciendo el trámite porque me dieron de baja de los medicamentos. Tomo cuatro. Este mes hay que hacer el trámite para que los den. Estoy haciendo la fila para que me den el turno y me digan si me los renuevan o no", explicó una mujer.

Otra también dio detalles sobre su situación: "Tomo siete remedios, cobro la mínima. Hice el subsidio social y ahora traje todo porque el 26 tengo que tomarlos sí o sí. Me saldrían más de $100 mil, la mitad de la jubilación. Vivo sola, pago alquiler pero poco porque el dueño me hace pagar poco. Pero pago luz, gas, expensas, municipal. Ahora tengo 76 años. Me jubilé a los 60 de ama de casa, mi marido nunca quise que trabaje".

"Vengo para averiguar cómo es el sistema, tomo tres medicamentos. Cobro la mínima", planteó una tercera jubilada desde la cola de la delegación.

Para colmo, una peligrosa estrategia de estafa comenzó a circular entre los adultos mayores, que utiliza el nombre de PAMI para engañar y obtener información personal. Mediante mensajes de WhatsApp que imitan el formato oficial de la obra social, los delincuentes logran acceder a datos biométricos y vacían las cuentas bancarias de sus víctimas.

Uno de cada tres jubilados en Argentina es pobre

Los jubilados fueron uno de los grupos más afectados por la pobreza en Argentina en el último año, coincidiendo con el primero de la gestión de Javier Milei, durante el cual unos 542 mil de ellos se sumaron al grupo que no llega a cubrir las necesidades básicas.

La cifra surge del último informe realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA), del cual se desprende que la tasa de pobreza en este grupo pasó de un 13,2% en el primer semestre de 2023 al 30,8% en el mismo período de 2024, lo que significó un aumento del 17,6%.

"Este dato muestra que 1 de cada 3 jubilados vive en condiciones de pobreza y que en el último año más de medio millón de jubilados se sumaron a esta situación", indicó el estudio “Pobreza e Indigencia: Perfiles de la pobreza. Propuestas para su abordaje en la Argentina reciente”, realizado por los investigadores Eduardo Chávez Molina (Instituto Gino Germani, UBA y Universidad de Mar del Plata), José Rodríguez de la Fuente (CONICET e Instituto Gino Germani) y Mariana Sosa (CONICET).

En el caso de los jubilados, quedó evidenciado un marcado incremento en la proporción de personas afectadas por la pobreza. Pese a que los mayores de 65 años continúan siendo el grupo etario con menor incidencia, el aumento en la pobreza dentro de este sector ha sido significativo durante este último año.

Otro de los factores mencionado hace referencia a la aceleración de estos datos de pobreza, hecho que se inició en 2020 en gran parte originado por la crisis económica y social generada por la pandemia.

El informe, que analizó el impacto de la pobreza en los distintos sectores de la población, resalta además el incremento de la pobreza entre trabajadores en en relación de dependencia formal. En particular, se observa una tendencia creciente en la pobreza, especialmente en sectores como comercio, construcción, industria manufacturera y servicios de alojamiento y gastronomía.