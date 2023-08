La Plata: los vecinos evacuados regresaron a sus casas tras la inundación

18-08-2023_la_ciudad_de_la_plata.jpg

En ese marco, desde la Municipalidad de La Plata se informó que ya no quedan vecinos alojados en los centros de evacuados y que todos regresaron a sus domicilios.

Se indicó que ante el nuevo panorama se cerró el espacio de calle 517 entre 171 y 172 (Melchor Romero), mientras que aquellos ubicados en 137 entre 61 y 62 (Los Hornos) y en avenida 7 entre 77 y 78 (Villa Elvira) seguirán operando como centros de referencia donde se reciben donaciones, que el municipio distribuirá casa por casa en los operativos barriales que lleva a cabo en las zonas más perjudicadas.

18-08-2023_el_temporal_de_fuertes_lluvias.jpg

"Muchos eligieron autoevacuarse en viviendas de vecinos y familiares, en lugares no afectados, otro tanto se negó a ser evacuada y permaneció en sus hogares", indicó a Télam, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García.

Además, explicó que la situación permaneció durante todo el día bajo control operativo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y que no hubo "registros de víctimas importantes", pero que "lamentablemente muchos vecinos perdieron pertenencias y daños en sus viviendas".

La capital bonaerense fue la que mayores consecuencias sufrió durante la madrugada del jueves y durante toda la jornada de ayer por el fuerte temporal que se abatió sobre la región.

La tormenta dejó más de un millar de familias platenses afectadas por la caída de más de 155 milímetros de agua en solo un día, un fenómeno climático histórico del que no se tiene constancia para el mes de agosto en los últimos 60 años, complicando mas las localidades de Los Hornos, Melchor Romero, Abasto y Lisandro Olmos.

El Ejército brindó asistencia a afectados por inundaciones en La Plata

El Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias, dispuso que el Ejército Argentino brindara asistencia a los vecinos que se encuentran afectados por las inundaciones ocurridas ayer en el barrio ex Planeadores de la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

Los efectivos del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada "Coronel Conde" del Ejército Argentino se desplazaron al lugar y prepararon raciones de comida caliente, informaron desde Defensa, que detalló que se distribuyeron más de 1.000 porciones que se elaboran con insumos provistos por el Ministerio de Desarrollo bonaerense. Asimismo, está previsto que personal del Ejército también colabore en la distribución de agua potable envasada.

También acudieron el subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias, Martín Fiorenza; el director de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias, Gabriel Ziccardi y el subsecretario de Hábitat de la Comunidad bonaerense, Rubén Pascolini.

El Ministerio de Defensa y Ejército Argentino ya realizaba trabajos en la zona, en el marco del plan integral de la urbanización en los terrenos cedidos por el Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires.

El día después de las inundaciones en La Plata: el agua bajó y dejó muchas pérdidas

Las inundaciones volvieron a azotar a La Plata 10 años después del angustiante temporal que dejó por lo menos 89 muertos. Ramón, un vecino de la zona contó en primera persona cómo vivió las fuertes tormentas de este jueves por la tarde.

“Perdí todo, saqué a los chicos pero no me dio tiempo a nada porque el agua subió muy rápido. Nos despertamos y el agua estaba por la calle, ahora me cuesta entrar a la casa porque me movió la puerta”, narró el hombre en exclusiva a C5N.

la plata

La casa se vio visiblemente afectada: a pesar de que el nivel del agua se redujo, todavía quedan resabios de la batalla, como bolsas y barricadas en los pies de las puertas para evitar su avance como así también ladrillos debajo de los muebles y electrodomésticos para resguardarlos.

“Esto es un desastre, cada vez que llueve estamos con el corazón en la boca”, criticó Ramón, a la vez que rememoró lo ocurrido en 2013: “Vi chiquitos morir ahogados, el nene de enfrente casi se muere ahogado”.

Asimismo contó que él fue rescatado por el cuerpo de Bomberos, a la vez que lamentó: “Lo poco que hagas te lo arruina el agua. Vinimos a dormir porque nos querían robar. Estuvimos sin luz, volvió recién hace poco".