La DAIA y el Museo del Holocausto conmemoraron el 82° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.

En el inicio, que contó con la dirección musical del maestro Ángel Mahler, el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Raúl Pizarro, acompañado por el secretario interconfesional, Alberto Zimerman, subieron al escenario para realizar un minuto de silencio en memoria del Papa Francisco.

Por su parte, el presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin, destacó que "el próximo año, Argentina asumirá por primera vez la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), un desafío y una oportunidad única para mostrar el trabajo realizado en la construcción y difusión de la memoria de la Shoá". "Nuestro país ejercerá esta responsabilidad con contundencia y acercará a la IHRA a la realidad latinoamericana, impulsando la adhesión de otros países de la región", aseguró.

82° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia

Por su parte, el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, alertó que "este día no es sólo para recordar, es un llamado a actuar, a abrir los ojos, porque el antisemitismo no quedó enterrado en los campos de concentración". "Es urgente enseñar a las nuevas generaciones a distinguir entre lo que parece justo y lo que verdaderamente lo es, a desarrollar un pensamiento crítico, a cuestionar los mensajes que consumen, y, sobre todo, a no olvidar la historia. Porque sin memoria, se corre el riesgo de repetir los errores más oscuros de la humanidad", afirmó.

Los sobrevivientes del horror nazi Helene Gutkowski, Noelly Talgham, Rosa Rotenberg, Marion Eppinger, Ruth Marshall y Manfredo Leopoldo Dziubek, encendieron seis velas en memoria de las 6 millones de víctimas. Asimismo, Micaela Rudaeff, en representación de Lior Rudaeff; Mirta Tinaro, en representación de Ariel y David Cunio, aún secuestrados en Gaza y el Embajador del Estado de Israel, Eyal Sela, encendieron una vela en recuerdo de las personas masacradas en el Estado de Israel el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamás.

Durante el acto, los artistas Florencia Spinelli y Germán Tripel representaron la historia de Jerzy Bielecky y Cyla Cybulska, quienes se conocieron y enamoraron en el campo de concentración de Auschwitz. También Franco Yan e Isabella Sorrentino recordaron a los "seis millones de almas que fueron arrancadas de este mundo".

82° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia

En representación de los movimientos juveniles, Micaela Gorkin sostuvo que "la memoria no puede quedar solamente en manos de quienes la protagonizaron. Cada testimonio que escuchamos hoy es un mandato. Nos toca a nosotros, como jóvenes, como madrijim, como educadores, tomar esa antorcha y sostenerla".

La ceremonia finalizó con la entonación del Hatikva, el Himno Nacional del Estado de Israel, y el Himno de los Partisanos, interpretado por Enrique Grinberg, Guillermo Gutkin, Soledad de la Rosa y el Coro Banco Nación.