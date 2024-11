Intento de femicidio en Núñez: al agresor lo internaron al lado de la víctima

Luego de lo sucedido, por protocolo, los dos tienen que ir al mismo lugar, pero no deberían estar en la misma habitación. “Yo no sabía dónde me iban a llevar, no tenía idea. Pensaba que a él se lo llevaban a otro lado. Se lo llevaron al mismo hospital y cuando estaba adentro del shock room y escuché ruidos y corridas adelante mío”, indicó en un audio.

Intento de femicidio en pizzeria

“Cuando giré la cabeza, porque tengo un pinchazo en la órbita del ojo, lo vi acostado en la camilla de al lado. Lo estaban curando al lado mío. Las enfermeras pidieron que lo saquen”, concluyó la víctima.

El agresor tiene publicadas fotos en sus redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y otros dirigentes libertarios. Además, se lo ve con el influencer libertario Emmanuel Danann y el analista político Álvaro Ziccarelli.

El violento de ataque Sergio Sarría a su expareja

El hecho ocurrió en Quesada y Cabildo el lunes por la noche y quedó filmado por las cámaras de seguridad del comercio. En el video se puede ver como empieza a discutir con la mujer, luego ingresa al sector de la cocina y comienza a apuñalarla con una cuchilla que agarró de la mesada.

Los compañeros quisieron frenarlo, pero al ver que tenía el arma blanca en la mano y que los amenazó a ellos mismos, huyeron. Sin embargo, lograron dar con la Policía e intervino el personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad.

La propia víctima contó que mientras la atacaba a apuñaladas, el hombre gritó que su hija no lo quería. Luego se autolesionó e intentó quitarse la vida con la cuchilla. Quedó internado en el hospital Pirovano.