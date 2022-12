Insólito: le dedicó un tatuaje al Dibu Martínez con un grave error y se volvió viral

La historia de una joven se volvió viral tras publicar una foto de un tatuaje que prometió hacerse tras el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo. En la imagen aparece los guantes del arquero de la Selección, la bandera, las tres estrellas y una frase.

https://twitter.com/BarVBarbis/status/1606038212526292992 Dolió pero al fin te tengo las promesas se cumplen dibu fernandez para siempre en la piel pic.twitter.com/Jar3vHbf7D — Barbara (@BarVBarbis) December 22, 2022

"Dolió pero al fin te tengo las promesas se cumplen Dibu Fernández para siempre en la piel", escribió Bárbara arriba de la foto. Pero un detalle llamó la atención de miles de usuarios en Twitter, el nombre del jugador, ya que el apellido corresponde a Enzo Fernández no a Emiliano "Dibu" Martínez.

Los comentarios no tardaron en llegar y compararon al arquero con el presidente Alberto Fernández por el error en el apellido. Los comentarios se llenaron de imágenes y memes que comparaban al mandatario con Martínez.

Los tatuajes mundialistas que salieron mal

Pero eso no es todo, ya que el tatuaje de Bárbara no es el único que salió mal. En Twitter una usuaria armó un "hilo" con varias imágenes de otras creaciones que no son tan parecidas a la realidad.

https://twitter.com/kindakitty/status/1606063147629961217 Ta con problemas de tiroides Messi pic.twitter.com/SdeYZsBDSe — Candelabro (@kindakitty) December 22, 2022

Lionel Messi es el principal elegido para quedar inmortalizado en la piel de los hinchas, seguido por el Dibu Martínez, la Copa del Mundo y las tres estrellas.