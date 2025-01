Insólita estafa: vendió un freezer que no funcionaba y simulaba el ruido del motor con su voz

La creatividad aplicada al delito no descansa. Un hombre que vive en el departamento de Chimbas, en la provincia de San Juan, fue detenido y acusado de estafa tras engañar y vender a una persona un freezer que no funcionaba . Luego, se supo que imitaba el ruido del motor con su propia voz para hacer creer que el aparato estaba en condiciones.

Según recabó la Justicia, el hombre captaba a sus víctimas a través de una publicación en Marketplace, el sitio de compraventa de Facebook, conocido por concentrar un gran número de publicaciones que esconden estafas.

La de Galván era una de ellas, ya que ofrecía un freezer a $230 mil y se encargaba del envío. Un denunciante se contactó con el diario Tiempo de San Juan y dio más detalles sobre el modus operandi.

Según explicó, el delincuente se presentó como técnico de reparación e incluso le envió un video para mostrarle las condiciones en las que estaba el freezer. Sin embargo, más tarde, cuando la estafa ya estaba consumada, se dio cuenta de que había una simulación.

"En la filmación, Galván exhibe el aparato y, cuando acerca la cámara al motor, se puede apreciar que con su boca imita el sonido de lo que sería el freezer en funcionamiento. La víctima, en ese momento, no se dio cuenta de ello y con el correr del tiempo lo advirtió, aunque ya era tarde", relató el matutino sanjuanino.

Al recibir el aparato, la víctima contó: "Nos dijo que no lo prendiéramos ahí nomas, pero cuando lo enchufamos no funcionó. Le dijimos lo que había pasado y se comprometió a arreglarlo, por lo que pasó a buscarlo y se lo llevó". "Después no respondió más y nos bloqueó", añadió. Nunca recuperó los $230 mil que pagó.

Mientras tanto, avanza la investigación, y se siguen sumando denunciantes podría complicarse la situación de Galván.