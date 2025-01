Habló la joven que atropelló a un nene con un cuatriciclo en Pinamar: "Quieren lucrar con mi nombre"

Paris de Sena, de 19 años, quedó en libertad, pero fue imputada por el delito de "lesiones culposas". "Se está haciendo un circo gigante de todo esto", afirmó en un vivo de Instagram que transmitió este miércoles. Allí aclaró que ella manejaba un cuatriciclo y no una camioneta ni un UTV, como trascendió en un primer momento.

"Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok no tendría la Amarok, estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien. ¿Qué les pasa? No soy una figura conocida como para que me hagan tal quilombo y quiera ganar fama de esto. Inventen una historia mejor", sostuvo.

Los testigos relataron que la joven conducía un "cuatriciclo azul, blanco y rojo" cuando atropelló al menor. Tras darse a la fuga, fue detenida horas después a bordo de una camioneta Amarok negra, lo que habría originado la confusión en las primeras informaciones.

"¿Sos vos la del accidente en Pinamar? Sí. ¿Es mentira lo que dicen? También", sostuvo la joven en un video de TikTok para el que utilizó un audio viral. Además, publicó una historia en Instagram donde advirtió que hará una "demanda total a todos" y "quedará todo en las manos de la Justicia y de mi abogado".

"Claramente sí tuve un accidente, pero no fue ni en un UTV ni en una camioneta. Quieren lucrar con mi nombre y ponen un video que fue hace dos años. ¡Ese accidente fue en La Frontera en 2022 y no soy yo!", señaló en relación a las imágenes que en un primer momento se atribuyeron al hecho por el que fue imputada.

"Adjuntaron la foto que me sacaron cuando firmé la declaración de la otra parte y están mezclando todo porque sus historias no tienen lógica. Se les caen las mentiras con las cinco historias diferentes que cuentan", concluyó.

Historia de Instagram conductora cuatriciclo Pinamar 16-01-25 Instagram @avanziparis

La versión de la familia del nene atropellado en Pinamar

Por su parte, un testigo cercano a la familia del menor atropellado aseguró a TN que la joven "lo podría haber matado". "Esto sucedió en la playa, frente al mar. El nene estuvo jugando todo el día a la pelota en un sector donde había familias y otros niños", explicó.

También confirmó que De Sena conducía "un cuatriciclo azul, blanco y rojo. No tenía casco puesto y la pudimos identificar fácilmente", señaló. Según relató, "ella apareció a toda velocidad e impactó al nene. Después, se dio a la fuga. Los bañeros lo asistieron al instante".

El padre del menor pudo anotar la patente del cuatriciclo y, con ese dato, hizo la denuncia en el control policial de La Frontera. "Todo el trabajo de investigación lo hizo el papá del nene: encontrar a la chica junto con los vehículos y demás. No hizo nada la policía, ni la cámara de seguridad, ni nadie, todo lo hizo completamente él", remarcó el testigo.