General Cerri, la zona más castigada por el temporal en Bahía Blanca: 850 evacuados

Embed Esto es la entrada de mi pueblo general daniel cerri zona de bahia blanca, mi casa inundada con mis perritos y el perrito de mi vecino, todo muy angustiable... pic.twitter.com/YlvIC55crK — Kati (@esquivellkato) March 7, 2025

Algo similar ocurre en Ingeniero White, zona portuaria, que se encuentra a 7 kilómetros de la cabecera, y donde el escenario es calamitoso. Cientos de autos chocados, vecinos en las calles sacaban muebles; otros con baldes intentaban quitar el agua de sus casas.

En el barrio universitario, zona del Canal Maldonado, varios puentes están clausurados debido al paso del agua y al destrozo que provocó el caudal. La intensidad del agua hizo que las estructuras desaparezcan. Muchos árboles que han caído, situación por la cual se diagramó un operativo por el corte vehicular.

Hay muchos sectores en los que todavía el suministro eléctrico no fue sido restablecido, por lo cual no funcionan los semáforos. Resulta caótico circular en distintos sectores de la ciudad, debido a que mucha gente, que no tiene contacto con el resto de sus familiares, ni tampoco a través de las compañías de teléfonos celulares, debieron salir en busca de algún familiar o para tener alguna novedad.

Cerri, White y muchos otros sectores del partido de Bahía Blanca también habían tenido grandes afectaciones durante la turbonada del 16 de diciembre de 2023, que junto con la inundación de la víspera se inscriben como dos de los peores castigos climáticos en la historia de la ciudad.