Desvalijó un departamento en Palermo y quedó grabado: "Me destrozaron todo"

Un delincuente ingresó a robar y desvalijó a un departamento del barrio porteño de Palermo cuando la dueña de la casa no se encontraba en el lugar. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad que una vecina había colocado en los pasillos del edificio.

“Encontré todo revuelto. Forzaron la puerta y ahora tiene que venir el cerrajero a cambiarme toda la puerta”, reconoció Lucía, la víctima, en diálogo con la periodista Mariela López Brown para Mañanas Argentinas por C5N.

En esa línea, la mujer detalló que el ladrón se llevó computadoras, plata y algunas pertenencias de oro que tenía. “Empezaron a tirar todo y me destrozaron todo”, señaló y agregó: “Vino la Policía e hicieron el test de huellas, pero no encontraron nada porque tenía guantes, en el video se ve así que no hay huellas dactilares”.

Noticia en desarrollo.-