Generación Zoe: fijaron la fecha en la que declarará Cositorto en el juicio en Corrientes

En las últimas horas el empresario volvió a estar en el ojo de la tormenta al hablar con NA sobre los inicios de Generación Zoe, la primera acusación, su detención, el juicio oral que enfrenta con otros cinco imputados, el por qué cree que está preso y su próxima vinculación con la política.

“Acá (Poder Judicial de Corrientes) no hay ni levantada de mano ni aceptación de coima, vamos a litigar y además yo los voy a denunciar penalmente, también por los falsos testimonios que están trayendo y todo lo que se han robado”, manifestó y aseveró que está preso porque lo “usan de papel higiénico para limpiar la mierda de los demás”.

Por otra parte, remarcó que dicho debate oral es “ilegal” porque la causa está en la Corte Suprema de Justicia y “todavía se tiene que determinar si esto es federal o provincial”.

Leonardo Cositorto habló con en C5N desde la cárcel: "No me voy a declarar culpable de algo que no hice"

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto habló con C5N desde la cárcel y aseguró que "no me voy a declarar culpable de algo que no hice". Lo hizo luego de que se cayera el acuerdo económico con los denunciantes en una de las causas donde se encuentra detenido desde hace casi tres años acusado de cometer una estafa piramidal a miles de personas.

En una entrevista en el programa La Mañana, con los periodistas Juan Amorín y Diego Gabriele, Cositorto se defendió, aseguró que sus negocios son legales y reveló que "me puedo hacer responsable y aportar el dinero" para resarcir a los denunciantes.

“Nosotros vinimos acá a un juicio el cual obviamente no se está llevando a cabo en tiempo y forma y lo que habido del otro lado ha sido toda una estrategia. Presentaron un testigo diciendo que hubo una estafa. Bueno, acá no hay estafa eso es una mentira. Lo que si hay son muchos aprietes por todos lados y difamación mediática desde el primer día que nos llevaron a todos detenidos con prisión preventiva”, expresó en un primer momento Cositorto.

Para luego lamentar: "Después de 32 meses seguimos presos mientras algunas grandes causas están libres y la nuestra sigue acá. Estamos hablando un poquito más de 200 mil dólares, sin embargo siguen en los medios de comunicación hablando de millones de dólares”.

Sobre como son sus negocios, el líder de Generación Zoe explicó que explicó que en su caso "estamos hablando de un fideicomiso que fue firmado por la gente a tres años, para que seamos claros. Ellos firmaron el convenio y nosotros de este lado también"

"¿Qué pasó después? vino una orden, no se de quien, donde dicen que el acuerdo no lo aprueban. Obviamente que la gente quiere recuperar lo que había pagado en el fideicomiso por la membresía y los cursos que se brindan. Lo que pasa es que los medios de comunicación salen tirando datos sueltos y no entendemos si mezclamos lo de la china de San Pedro, que puede ser algo piramidal no sé, con un fideicomiso aprobado por la IGJ con cuentas bancarias blanqueadas”, sostuvo.