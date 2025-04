Filtraron chats que sugieren que Agustina Cosachov habría mantenido relaciones sexuales con Diego Maradona

El abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, habló con el equipo de C5N sobre la situación: "El chat existió, pero hay que contextualizarlo. Todo esto que habría mantenido con relaciones, no hay ni una sola prueba. No es verdad".

"Todo empezó con un programa de chimentos y se generó toda esta situación sacada de contexto que explotó porque Verónica Ojeda estuvo en una nota. No fue el detonante, si no porque un medio publicó que Cosachov aseguró que había mantenido relaciones sexuales con Diego", intentó explicar el letrado.

Mishanchuk ratificó que no existieron relaciones entre Cosachov y Maradona y argumentó que el mismo medio que había colocado el título, durante la noche lo borró.

veronica ojeda

"Ella no lo niega, pero un medio salió a poner que ella había asegurado que había mantenido relaciones. Igualmente reitero, no es algo nuevo. Es conocido por los fiscales y está en la causa desde 2020", cerró.

Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda aseguró que a Diego "lo tenían secuestrado"

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, declaró finalmente este martes ante la Justicia en el marco de la novena audiencia del juicio oral y público por la muerte del ídolo y excapitán de la Selección argentina, ocurrida en noviembre de 2020.

Ojeda fue la segunda en declarar en esta jornada frente a los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, luego de que se postergara su presentación del pasado jueves debido a la extensión de otras exposiciones.

"Mi relación con Diego comenzó en 2005, estuvimos 9 años juntos hasta que en 2014 nos separamos. A Dieguito lo tuvimos en 2013", relató cuando fue consultada por su historia con Maradona y añadió: "Terminamos la relación porque él comenzó con otra relación y yo seguí con mi vida. Perdí contacto con Diego, recién en 2018 volví a hablar por teléfono muy esporádicamente. Todo su entorno no me dejaba acercar a él".

En ese punto, apuntó contra Vanesa Morla y Maximiliano Pomargo, hermana y cuñado del apoderado del Diez, Matías Morla. "Le manejaban la vida a Diego y por eso yo hablaba mucho con ellos. Pomargo me decía que era secretario de Diego y después terminó siendo uno de los dueños de la marca Maradona, me mintió en la cara. Me decía que él no cobraba sueldo y era dueño de la marca Sattvica", indicó. "A Diego lo tenían secuestrado, sentía temor a todo", expresó en una declaración que se vio interrumpida varias veces por su llanto.

Uno de los puntos clave de su testimonio fue sobre la última vez que vio a un Maradona “desfigurado”, unas 48 horas antes de su muerte en la casa a donde lo habían trasladado en el barrio privado San Andrés, en Tigre. “Lo quería llevar a otro lugar porque Diego no estaba bien. Estaba solo con un custodio, alguien tenían que hacer algo. Yo me lo quería llevar, no quería que esté en ese lugar con esas condiciones, con ese olor a pis y otras cosas. Es horrible vivir así”, sostuvo.

La declaración del médico Mario Alejandro Schiter

Antes de la declaración de Ojeda, fue el turno de Mario Alejandro Schiter, médico que trabajaba para Swiss Medical, prepaga que le brindaba servicios médicos al exfutbolista cuando se encontraba en la vivienda del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre. “Conocí a Maradona en el año 1999, conozco a Dalma y Gianinna también. A los demás no", señaló al iniciar su testimonio.

Schiter, que participó de la autopsia que le realizaron al ídolo, señaló que la misma "me ayudó a confirmar mis sospechas sobre los problemas de salud que tenía Diego". "Maradona entró en una insuficiencia cardíaca y una miocardiopatía dilatada. Insuficiencia cardíaca agudizada por el no cumplimiento de la dieta. El líquido comenzó a ocupar el espacio pleural e intersticial", agregó.

"El corazón estaba agrandado, tenía las paredes dilatadas. También los pulmones estaban edematizados y congestionados como consecuencia de la insuficiencia cardíaca", explicó.

Al ser consultado por Fernando Burlando sobre la relación que tenía el médico con Leopoldo Luque, respondió: "Nunca charlé con Luque". “Me hubiera gustado conversar con Luque, pero no se dio la posibilidad. Hubiera puesto desde el principio un equipo multidisciplinario”, señaló.

Por último, recordó que había desaconsejado la internación domiciliaria cuando Diego abandonó la Clínica Olivos, contrario a lo decidido por Luque. Para Schiter, tenía que tener un acompañante terapéutico y no estar internado en una casa.

