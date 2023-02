Especialistas advierten que dispositivos de secado de esmalte semipermanente puede ser cancerígeno

El profesional de la Salud remarcó sobre el procedimiento estético que "si vos metes consecutivamente la mano debajo de esa luz 3 períodos de 20 minutos la muerte celular no es de 20 al 30% sino del 65 a 70%, hay parte que se regenera y otra que no se regenera totalmente", agregó.

El médico detalló que hay 3 tipos de radiación UV, una que "envejece la piel al exponerse mucho al sol", otra radiación que se da "cuando no nos protegemos del sol y quedamos enrojecidos y con la piel ardiendo", y la tercera es la que "no pasa la atmósfera y que se usa para desinfectar productos pero que las personas no la reciben", opinó.

Capuya destacó sobre la probabilidad de la aparición de la enfermedad que "el 90% de las radiaciones que llegan a la tierra son UBA y el 5 a 10% es UBB y ambas pueden modificar el ADN y ocasionar cáncer, que es un problema importante para América del Sur", concluyó.