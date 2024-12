En medio de una oleada de ovnis, el Pentágono difundió su informe sobre incidentes

"Los estadounidenses merecen comprender lo que el gobierno ha aprendido sobre los avistamientos de UAP y la naturaleza de las posibles amenazas que plantean estos fenómenos. Solo podemos garantizar esa comprensión proporcionando una transparencia sistemática y constante", expresaron en su discurso la presidenta del Subcomité Cibernético Nancy Mace y el presidente del Subcomité de Seguridad Nacional Glenn Grothman en referencia a los UAP o FANI (fenómeno aéreo no identificado).

Durante la audiencia testificaron figuras como Michael Shellenberger, fundador del medio Public, Luis Elizondo exfuncionario del Departamento de Defensa, Tim Gallaudet, contraalmirante retirado de la Marina, y Michael Gold, exadministrador asociado de la NASA.

Durante toda la audiencia, el testimonio más importante fue el de Luis Elizondo: "Quiero ser claro: los UAP son reales. Tecnologías avanzadas que no han sido creadas por nuestro gobierno, ni por ningún otro gobierno, están monitoreando instalaciones militares sensibles en todo el mundo. Además, Estados Unidos está en posesión de tecnologías UAP, al igual que algunos de nuestros adversarios”.

"Es importante subrayar que, hasta la fecha, la AARO no ha descubierto evidencia alguna de seres, actividad o tecnología extraterrestre", escribieron en el informe los miembros de la agencia que pertenece al Pentágono. El trabajo fue realizado en 757 casos reportados entre el 1 de mayo de 2023 y el 1 de junio de 2024.

En las páginas publicadas señalaron que consiguieron explicar al menos 300 de los casos, donde los fenómenos resultaron ser globos, aves, aviones, drones o satélites como la cadena de satélites de Starlink, la empresa de Elon Musk, que suelen cruzar los cielos.

"Todos los vídeos que analizó la AARO en ninguno citó a los testigos protagonistas, como a los pilotos, a los ingenieros de vuelo, a los radaristas. Entonces se ve como una falencia investigativa, por cierto, los informes que presentó la AARO tienen muchas deficiencias técnicas y mal información, imprecisiones en los años, en los nombres de los testigos de los lugares", explicó en detalle la investigadora Andrea Pérez Simondini en diálogo con C5N.

Esto generó poca credibilidad en que se "haya abordado profundamente", aunque en general hay mucha expectativa con el nuevo director Jon T. Kosloski que asumió recientemente. Simondini aclaró que "está haciendo una gran presión desde ámbitos de legislativos como los como el Congreso y las audiencias para que esto tenga mayor amplitud y accesibilidad a la información, respetando las cuestiones que se clasifiquen".

"Ahora se incorpora la hipótesis de analizar si eso puede ser de origen no humano, desarrollo de otras potencias hasta fenómenos meteorológicos extraños", añadió la investigadora. Hoy en día hay muchos ámbitos académicos institucionales que están realizando estudios sobre los UAP.

Al consultarle a la especialista sobre la noticia que estuvo circulando en redes, Simondini explicó que una de las variables para analizar los eventos y UAP se utiliza un protocolo llamado "Escala de Observables", que presuponen no se pueden explicar con la ciencia y la tecnología.

Las cinco más importantes son:

Esta última, la transmedio es la que hace referencia, según Simondini a la hipótesis que circuló recientemente. "Estos eventos vuelan en nuestra atmósfera, salen y reingresan a ella por cualquier lugar. Pero también ingresan en el agua", aseveró.

"Eso lleva a que se trabaje mucho la hipótesis de qué hay debajo del agua, que estos eventos ingresan y salen del agua todo el tiempo en distintas partes del mundo", cerró. A lo lago de la historia, muchos avistamientos conectaron a estos posibles fenómenos con el agua, en espejos de agua por ejemplo en la Laguna del Pescado, en Victoria Entre Ríos.

Simondini hizo referencia también a la oleada de drones no identificados que aparecieron en diferentes partes del mundo, y que, al parecer, no tienen conexión entre sí. Estos enjambres de drones " tienen gran porte, desarrollan velocidades inauditas" pero no se pueden identificar.

Este fenómeno se registró en bases militares en Estados Unidos, Rusia o China, así como también en un aeropuerto en Inglaterra, donde un piloto logró tomar una fotografía de lo que parece un orbe gris que se mueve delante de él.

Según un informe Wall Street Journal drones sobrevolaron bases militares en Virginia y Nevada durante el año pasado, entre ellas la base SEAL Team Six de la Marina y la Estación Naval de Norfolk. "Los avistamientos de drones continuaron durante 17 días, lo que hizo sospechar que podrían ser obra de agentes rusos o chinos que buscaban espiar los activos militares estadounidenses", suponen.

