Emova presenta GuíaE, el manual con tips y consejos para usuarios del subte

2. SUBE en mano : recordá siempre salir de casa con la SUBE y guardarla en un lugar seguro para no perderla. Tus papás, abuelos, tíos o padrinos pueden ayudarte a cargarla para que siempre tengas saldo. Sino, en las estaciones, siempre las podés cargar, no te preocupes.

En la estación : Utilizá cuidadosamente las escaleras mecánicas, no camines sobre ellas. Y cuando hallas llegado al andén, esperá la llegada del Subte detrás de la línea amarilla.

Aviso sonoro : Una vez en el andén y para tu seguridad, las formaciones tienen una chicharra que suena al abrir y cerrar sus puertas. Si la escuchas sonar no corras para subir o bajar del Subte. Tampoco te apoyes en las puertas una vez que hayas subido.

Prioridad : Durante tu viaje, en caso que tengas ganas de sentarte, no te sientas bien o que la cantidad de pasajeros que viajan junto a vos te haga sentir incómodo; pedile a algún usuario que te ayude a buscar un asiento. ¡Que no te de vergüenza pedir ayuda!.

Atención a la información: Te aconsejamos ubicarte cerca de las ventanas para que puedas ver, desde el interior de la formación, las estaciones por las que vas pasando. De no poder hacerlo, no te preocupes, muchas de las formaciones tienen un aviso sonoro de ´próxima estación´ que consiste en una voz que anuncia la estación a la que estás llegando y así sabrás si te toca bajar o no.