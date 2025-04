El papá del nene atropellado por un automovilista alcoholizado: "Mi hijo está en terapia. Que se haga cargo"

El menor está mejorando de a poco, en el día de hoy comió, lo cual marca una evolución en su estado de salud, según su familiar. El hombre pidió que quien lo chocó "se haga cargo, por lo menos se comunique con nosotros".

En este sentido, exigió que el joven les debe una respuesta por su accionar negligente: "Quiero saber si él lo hizo, si estaba "normal", porque no puedo creer lo que hizo. Haber pasado a esa velocidad que pasó. Por suerte gracias a Dios no pasó algo mayor que no quiero ni pensar", concluyó.

Los hechos

Un joven de 20 años fue entregado por su padre a la Policía de Córdoba, luego de haber confesado que atropelló a una familia entera cuando manejaba alcoholizado. En ningún momento asistió a las víctimas, entre ellas, un menor de 5 años.

Ocurrió el viernes a las 6:30, cuando las víctimas iban en una moto, mientras que el acusado conducía un Volkswagen Gol. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que las autoridades le constataron que el joven del Gol cruzó en rojo.

Al impactar, los que iban en la moto salieron despedidos. El vehículo terminó impactando en un Ford Ka estacionado. El automovilista se fue de la escena, después le contó a su padre lo sucedido y este lo entregó a la Comisaría.