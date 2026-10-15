15 de octubre de 2026 Inicio
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El padre de Agostina Vega impulsa un proyecto de ley para proteger niños: "Hay un montón de otras Agostinas"

Gabriel Vega y su abogada Fernanda Alaniz presentaron la iniciativa en la Legislatura de Córdoba y quieren llevarla al Congreso Nacional. "Agostina no va a volver, pero hay un montón de Agostinas atrás, es por eso", explicó el cordobés.

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Gabriel Vega

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega.

A cinco meses de haber encontrado a su hija asesinada en Córdoba, Gabriel Vega se quebró al recordar a Agostina y aseguró que "no hay nada político" detrás del proyecto de ley que presentó junto a su abogada Fernanda Alaniz en la Legislatura de Córdoba con el objetivo de proteger a otros menores. Quieren hacer lo mismo en el Congreso Nacional.

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"Agostina no va a volver, pero hay un montón de Agostinas atrás, es por eso el proyecto de ley", sostuvo Gabriel entre lágrimas este jueves en La mañana con Moria por El Trece y lamentó: "La estaba buscando con vida y si tenía que dar vuelta Córdoba lo iba a hacer, porque es mi hija. Pero fue otro el resultado".

"Con mi esposa Dolores la recordamos todos los días. La semana pasada veíamos un cajón de frutillas y nos reíamos porque las comía como una ardilla, realmente las disfrutaba. O la música que escuchaba o cómo bailaba... Y va a ser así, pero a la vez es durísimo, realmente es durísimo", compartió el padre de la niña de 14 años, que fue encontrada desmembrada tras una semana de búsqueda.

Al ser consultado sobre la madre de Agostina, el cordobés solo detalló que Melisa Heredia "tenía una forma muy distinta de criar". "No voy a decir nada respecto a la madre, por una cuestión de respeto a Agostina", zanjó.

Por su parte, Alaniz señaló que "cada dos años tenemos un papá que se acerca a una cámara a pedir que una ley lleve el nombre de su hijo, así que hay algo evidente que está pasando". "Se sabe muy poco, pero atrás del expediente hay una historia de terror", deslizó la abogada sobre la investigación en curso.

"Queremos convertir esto en una ley que proteja a otros niños, que no tengan que pasar lo mismo que pasó Agostina y que se utilicen los elementos estatales a disposición que no están funcionando", resumió la representante legal de Gabriel.

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El panelista Pampa Mónaco explicó, consultado por la conductora Moria Casán, que el padre y la abogada se negaron a la elevación a juicio porque sostienen que Claudio Barrelier no es el único responsable del asesinato de su hija. "Tal vez una asociación ilícita que se dedicaba a explotar y abusar sexualmente, a producir material de abuso sexual infantil y de personas mayores, por ahí viene la investigación", detalló el periodista.

Alaniz también aclaró que la denuncia de lesiones contra Agostina que pesaba sobre Gabriel fue retirada por la misma menor 24 horas después de realizada. "Si hubiese lesiones en el cuerpo de la menor hubiera sido constatado por un médico forense porque en Córdoba te abordan de esta manera", aclaró la letrada.

Qué propone la Ley Agostina

El proyecto complementa la Ley Lucio y busca establecer protocolos concretos de actuación para escuelas, clubes deportivos, organismos estatales y el Poder Judicial, además de fortalecer los mecanismos de escucha y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad que involucren a niños, niñas y adolescentes.

Según detalló la abogada en Punto a Punto en septiembre, el texto contempla la creación de gabinetes de escucha y orientación en los establecimientos educativos, una línea gratuita disponible las 24 horas para que niños y adolescentes puedan denunciar situaciones de riesgo preservando su identidad y una mayor articulación entre las instituciones que intervienen en la protección de la infancia.

El objetivo es lograr un control que garantice el cumplimiento de las normas que ya existen para proteger a menores de edad.

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