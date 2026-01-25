25 de enero de 2026 Inicio
El fuego no cede en la Patagonia y se reactivó el foco en el Parque Nacional Los Alerces

El acceso al parque está completamente cortado y todos los prestadores turísticos fueron evacuados. En el lugar continúan los trabajos de los bomberos voluntarios de Esquel para combatir las llamas que volvieron.

El fuego en Chubut arrasó más de 30.000 hectáreas 

La tarea de los bomberos voluntarios no cesa en el arduo trabajo para combatir el avance del fuego en Chubut, donde la zona del Parque Nacional Los Alerces es la más comprometida, ya que se volvió a reactivar el foco en el lugar.

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.
Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

La corresponsal de C5N en la Patagonia, Luciana Avilés, informó que en el lugar trabajan los bomberos de la localidad de Esquel, junto con brigadistas de otras zonas e incluso de otras provincias, ya que las dotaciones no son suficientes para luchar contra las llamas que se reavivan “minuto a minuto”.

La lucha contra el fuego en el Parque Nacional entró en una fase crítica este fin de semana y los brigadistas en el terreno advierten sobre un fenómeno preocupante: consideran que la “quema en retroceso” está provocando que el fuego regrese sobre áreas que inicialmente no habían sido alcanzadas, devorando vegetación que se mantenía intacta dentro del polígono afectado.

“Este sector había sido trabajado en el día de ayer (por el sábado), pero nuevamente las llamas están arrasando contra la vegetación. Arde todo y es muy preocupante lo que está pasando por aquí porque el panorama no es para nada alentador”, agregó.

Lamentablemente, para este domingo se estima que a partir de las 14 se incremente el viento, por lo que complicará la labor de los brigadistas e incluso la operatividad de los medios aéreos que por el momento no están pudiendo trabajar.

“Es lamentable todo, nos decían que el Parque Nacional de Los Alerces como se conoció, no va a ser igual”, agregó la periodista.

Incendios en Chubut
Incendios en Chubut. Algunos focos están incontrolables por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

Incendios en Chubut. Algunos focos están incontrolables por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

Incendios en Chubut: intervienen la administración del Parque Nacional Los Alerces

El gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, impulsó la intervención de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el Parque Nacional Los Alerces tras más de 45 días de incendios forestales activos.

La medida busca asegurar la regularización del funcionamiento institucional y administrativo ante la grave crisis ambiental que afecta a la región. Un comité transitorio tomará el mando del área protegida para fortalecer las acciones operativas frente a la emergencia ígnea.

La decisión ocurrió luego de que Torres solicitara al Gobierno, a través de la Cámara de Turismo de Chubut, que se removiera a las autoridades del Parque por negligencia y falta de previsión. Los prestadores locales exigieron la salida de Danilo Hernández Otaño, hasta ahora intendente del parque, quien en reiteradas oportunidades defendió su gestión.

La APN, con Sergio Martín Álvarez como titular, oficializó la medida tras una reunión de su cúpula directiva donde analizaron el estado de las áreas bajo su jurisdicción.

