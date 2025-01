Detuvieron al motociclista que atropelló y mató al nene de siete años en Puerto Madero

El análisis de las cámaras de seguridad, más los datos que aportó un testigo presencial, permitieron establecer que la motocicleta era una Kawasaki Z900 radicada en el partido de San Martín. La DDI y la Policía de la Ciudad lograron constatar que el propietario, de 32 años e identificado como M. Silva, tenía domicilio en Villa Ballester.

Los efectivos montaron un operativo de vigilancia alrededor de la vivienda y finalmente detuvieron al hombre, acusado por el delito de homicidio agravado. No se informó si la persona que circulaba con él en la moto fue identificada. La causa está a cargo del Luciano Berardi, de la Fiscalía N°27.

"Fue una sensación muy rara enterarme de la detención, pero no de felicidad, porque Gonzalo no está y no va a volver. Sabía que la patente estaba a la vista y la persona ubicada. Por secreto de sumario no podía hablar y no iba a entorpecer algo que tenía que ver con mi hijo", contó Florencia, la madre del nene, a TN.