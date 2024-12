Denuncian a una concesionaria por estafa en Nuñéz: 400 personas sin auto y sin el dinero

Varios vecinos se reunieron frente a la sucursal ubicada en Avenida Figueroa Alcorta y Lidoro Quintero, realizaron pintadas e intentaron romper vidrios. Uno de los damnificados contó que compró un vehículo por 24 millones de pesos en julio y todavía no se lo entregaron.

En la puerta de la sucursal, los dueños pegaron un comunicado: "La empresa se mantendrá en contacto con sus clientes para continuar con sus trámites administrativos y mandarán información vía mail". Sin embargo, de las 400 personas que reclamaron, ninguno tuvo noticias sobre la compra que realizaron.

A las 15:30 iban a realizar una concentración frente al edificio de la Sucursal Alcorta para reclamar por los vehículos y el dinero. "Soy de Salta, vine para ver qué pasaba", comenzó su relato una señora que entregó su auto como parte de pago, "me dijeron que en octubre me lo iban a entregar", pero ante la falta de respuesta volvió y le facilitaron tres cheques sin fondos: "No tengo la plata ni el auto, son la basura personificada".